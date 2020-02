William Imola regista e attore in “Oltre il tempo”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Un altro progetto importante per il nostro giovane attore classe 89,che nel pomeriggio di ieri ha girato insieme al suo staff un breve cortometraggio dal titolo “Oltre il tempo”.

Un progetto molto interessante sotto tanti punti di vista che vede il nostro attore sottoposto all’interpretazione di un personaggio con problemi psichici.

“Oltre il tempo” viene scritto dallo sceneggiatore e amico Elio Urbani con il quale collabora da diversi anni per altri progetti importanti come il lungometraggio scritto da loro “La banda dei comici criminali”.

Viene ambientato in una stanza immaginaria completamente bianca,priva di finestre,porte e spazi..

Al centro un ragazzo seduto su una sedia impossibilitato a muoversi per via della camicia di forza..

Svenuto per una crisi convulsiva viene poi risvegliato dal rumore forte di un orologio a lui immaginario… Cerca di trovarlo con lo sguardo nella stanza senza riuscire, iniziando poi a raccontare secondo la sua immaginazione come il tempo nonostante tutto possa andare avanti e che con il passare del tempo la sua pazzia potrebbe diventare la sua salvezza…

Secondo voi chi è veramente folle l’uomo,o un tempo distratto da migliorare ?

Si ringrazia lo staff Simone Morano,Leonardo del Riccio e Emanuele Latini…

Un ringraziamento speciale anche al Sig.Bruno De Florio proprietario del ristorante storico Sora Giulia di Frosinone per aver ospitato l’attore e lo staff a cena dopo il set…