loading...

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese comunica che sono in vendita i tagliandi per il settore ospiti di Vibonese – Viterbese, gara in programma domenica 16 febbraio 2020.

I tagliandi potranno essere acquistati presso la “Tabaccheria Casti Claudia” in Via della Palazzina 123, Viterbo al prezzo di 10,00 € + diritti di prevendita. Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle ore 19:00 di sabato 15/02/2020.