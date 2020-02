La Ugl Sanità ricevuta in Regione Lazio per il rinnovo del contratto della sanità privata

loading...

NewTuscia – ROMA – Questa mattina il Segretario Nazionale della UGL Sanità Gianluca Giuliano e Valerio Franceschini ,segretario della UGL Sanità di Roma, sono stati ricevuti presso l’Assessorato alla Salute della Regione Lazio dal Responsabile della Segreteria Egidio Schiavetti. “Ci siamo confrontati sul tema del rinnovo contrattuale della Sanità Privata” dicono congiuntamente Giuliano e Franceschini.

“Su nostra richiesta – proseguono – la Regione ha garantito di dare seguito agli accordi sottoscritti in sede di Conferenza delle Regioni nel novembre del 2019 e nel successivo recepimento contenuto nella Legge di Stabilità 2020. E’ un ulteriore tassello che auspichiamo possa permettere uno sviluppo rapido del confronto con Aiop e Aris per la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale in tempi brevi. E’ questo un atto dovuto nei confronti del lavoratori e della loro famiglie in attesa delle firma da tredici anni”.