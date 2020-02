Erostrato, pene pesanti chieste dall’accusa nei confronti dei tre viterbesi

loading...

NewTuscia – VITERBO – Il processo dei 10 arrestati nell’operazione Erostrato che hanno scelto il rito abbreviato riprenderà il 20 marzo. Dopo la requisitoria dei pm, avvenuta il 10 febbraio, sarà la volta dei legali delle 19 parti civili, per poi concludere il 3 aprile con l’intervento delle difese che cercheranno di far cadere l’accusa più pesante: l’associazione a delinquere di stampo mafioso.

I tre viterbesi coinvolti nel processo, l’operaio Gabriele Laezza, impiegato nella ditta di trasporti gestita dalla famiglia, il barista Luigi Forieri, proprietario del bar in via Genova ora chiuso, e la commessa in uno dei Compro oro di Trovato, Martina Guadagno, rischiano rispettivamente 14, 12 e 9 anni e 4 mesi. Avendo scelto il rito abbreviato in caso di condanna potranno usufruire dello sconto fino a un terzo della pena, ma questo è tutto.

Per il pentito Dervishi, ci saranno invece delle attenuanti seppure minime dato che le forze dell’ordine erano già a conoscenza di molte delle informazioni che ha rivelato. L’operaio di origini albanesi, diventato collaboratore di giustizia rischia otto anni; la pena più lieve, comunque, tra quelle richieste dai pm nel corso del processo.