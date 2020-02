Il DAP convoca le OO.SS. della Polizia Penitenziaria per domani

loading...

La Fns Cisl Lazio prende atto della sensibilità ricevuta da parte del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) circa il fatto che le rappresentanze sindacali della nota congiunta del 01.02.2020 cioè: Sappe- Osapp- UIl. Uspp- Fns Cisl e Cgil- Cnpp, dove veniva proclamata una manifestazione per la giornata del 14.02.2020 per le strade della città di Viterbo, sono state convocate dal Direttore Generale del Personale per discutere delle problematiche inerenti l’istituto di Viterbo, Mammagialla.

La Fns Cisl Lazio ribadisce comunque la necessità di installare telecamere ovunque, così si evitano strumentalizzazioni di ogni genere e che non si allenti il regime del 41 bis.

Il Segretario Generale Aggiunto CISL FNS

F.to Massimo Costantino