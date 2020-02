Concerto mariano “Mater” delle sorelle Daniela e Raffaella Sabatini

loading...

Un nuovo successo per le sorelle musiciste e religiose Daniela e Raffaella Sabatini con il secondo evento dei loro "Concerti celebrativi per il Giubileo del 7° centenario della Madonna Liberatrice"

Proseguono gli omaggi musicali delle sorelle Sabatini alla Madonna Liberatrice con l’ evento musicale “Mater” in cui il Duo “De Musica” ha interpretato le più celebri “Ave Maria” della storia della musica, dal gregoriano ai contemporanei

Autentiche ovazioni da parte di un folto pubblico attento quanto entusiasta hanno salutato il secondo evento musicale de “I Concerti Celebrativi per il Giubileo del 7° centenario della Madonna Liberatrice” tenuti dalle sorelle musiciste e religiose Daniela e Raffaella Sabatini con il loro Duo “De Musica – Cor unum et anima una in Deo” a Viterbo alla Sala Mendel del Convento della Ss. Trinità dei Padri Agostiniani nell’ àmbito delle loro “Lectio musicalis mariane”, imperdibili appuntamenti musicali unici nel loro genere svolti ogni martedì e che caratterizzano questo Anno Giubilare mariano.