Caprarola, Vigili del Fuoco di Rieti e Sommozzatori di Viterbo. Lago di Vico scelto per la fase di standardizzazione

NewTuscia – CAPRAROLA – Riceviamo e pubblichiamo. Lago di Vico, nel territorio del Comune di Caprarola, in località ‘La Bella Venere’ scelto per la fase propedeutica di standardizzazione. Esercitazioni e messa in pratica delle tecniche di soccorso, nello specifico elisoccorso supportati da gommone.

Una serie di recuperi di sommozzatori con verricello. Dieci persone impegnate nelle operazioni. Il gruppo composto dai Vigili del fuoco del Comando Provinciale VDF di Rieti e dai sommozzatori del Comando Provinciale VDF di Viterbo.

L’elicottero decollato da Rieti, tornerà nella stessa località della Tuscia nei prossimi giorni in cui sono previste ulteriori esercitazioni, un’importante occasione che innalza la sicurezza nel territorio della Tuscia.

Stefano Marigliani