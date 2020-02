Unieuro e Polizia di Stato protagonisti del Safer Internet Day 2020 con il libro #Cuoriconnessi – storie di vite on-line e di cyberbullismo

loading...

NewTuscia – Riceviamo e pubblichiamo. Unieuro e Polizia di Stato ribadiscono il loro impegno contro il cyberbullismo e – in occasione del Safer Internet Day, la giornata internazionale dedicata alla sensibilizzazione sui rischi di internet – proseguono la distribuzione del libro #Cuoriconnessi – storie di vite on-line e di cyberbullismo.

Il libro, risultato della campagna di sensibilizzazione promossa da Polizia di Stato e Unieuro che nel corso di quattro anni ha già coinvolto oltre 30.000 studenti delle scuole secondarie con incontri nei teatri e negli istituti scolastici di tutta Italia, ha l’obiettivo di informare e prevenire atti di cyberbullismo, educando i ragazzi a un uso più consapevole e corretto della tecnologia.

#Cuoriconnessi non giudica, ma narra la realtà degli adolescenti che in modi diversi hanno vissuto il dolore da vittime del bullismo, spesso nel silenzio e con un filo conduttore: l’uso dello smartphone e la necessità di imparare a gestire il progresso tecnologico. Il libro testimonia in sintesi una speranza: sconfiggere il cyberbullismo è possibile come è dimostrato dai racconti di coloro che ce l’hanno fatta.

Già disponibile gratuitamente in 200.000 copie in tutti i punti vendita Unieuro e scaricabile in formato e-book sul sito www.cuoriconnessi.it, nelle prossime settimane disponibile sarà anche negli uffici di Polizia Postale di tutta Italia.