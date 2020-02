Il recital di Antonio Giuliani al teatro Francigena di Capranica

loading...

NewTuscia – CAPRANICA – Lo conosciamo come attore, comico, e anche come doppiatore: Antonio Giuliani è uno dei più apprezzati umoristi che ha iniziato sul palco del conosciutissimo Seven Show, prima di apparire in film per la Tv, per il cinema e su tantissimi teatri che vanno continuamente esauriti. E’ per questo che è un piacere accoglierlo a Capranica il prossimo sabato 15 febbraio alle ore 21: la stagione “Allegramente” nata dallo sforzo condiviso di Teatro Caffeina e amministrazione comunale di Capranica continua a portare divertimento e comicità nello splendido borgo degli Anguillara.

A Capranica Antonio Giuliani proporrà il suo Recital, un contenitore fatto della sua simpatia, dei suoi personaggi e del suo estro in un testo scritto con Maurizio Francabandiera, già apprezzato sul palco del Francigena con i Fuorisync: “Così come il buon vino, Antonio Giuliani, con il trascorrere del tempo, acquista un sapore e un gusto ancora maggiori e porta in scena uno spettacolo di qualità, capace di evidenziare la bellezza della nostra nazione, ripercorrendo vizi e virtù del nostro essere italiani”, si legge nella minuta dello spettacolo.