Webmarketing: guida all’uso consapevole dei social media

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 13 febbraio, ore 15, workshop gratuito organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo.

“Uso consapevole dei social media per la promozione delle attività locali” è il titolo del nuovo appuntamento con il TèDigitale, il workshop organizzato dal Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio Viterbo in programma giovedì 13 febbraio a partire dalle ore 15 in via Fratelli Rosselli n. 4 a Viterbo.

L’obiettivo dell’incontro è mostrare agli imprenditori locali le potenzialità di una comunicazione ben strutturata sui canali social. In particolare sarà illustrato come impostare al meglio una pagina Facebook e un profilo Instagram, quali caratteristiche hanno i post con maggiori interazioni, quali sono i consigli da seguire per impostare al meglio le campagne pubblicitarie con Facebook Ads e perché è importante avere un sito web nella propria strategia promozionale.

Il workshop sarà condotto da Elena Sassara, digital mentor della Camera di Commercio Viterbo e consulente web marketing per aziende e liberi professionisti.

I TèDigitale sono incontri periodici con esperti del settore rivolti a imprese, professionisti, funzionari pubblici e studenti su innovazione digitale, agenda digitale e impresa 4.0 finalizzati a far crescere la consapevolezza sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici per elevare la competitività e la semplificazione, ma anche sui rischi connessi al suo non corretto utilizzo.

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per motivi organizzativi si prega di inviare mail a: pid@vt.camcom.it

