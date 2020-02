Lugnano in Teverina, Comune lancia Patto per la Lettura per promuovere territorio e socialità

loading...

NewTuscia – LUGNANO IN TEVERINA – Lugnano in Teverina diventa un luogo di lettura e di culla per i libri. E’ questo l’obiettivo del Patto per la Lettura inteso sia come momento privato, sia come azione pubblica e condivisa. Un’iniziativa, quella lanciata dal Comune, che vuole essere anche una forma alta di impegno sociale e civico capace di portare la voce degli scrittori a persone svantaggiate o in difficoltà interpretando la lettura anche come volontariato.

Il progetto del Patto per la Lettura parte dalla biblioteca comunale e coinvolge le scuole, i soggetti pubblici e privati, i circoli culturali e locali, le associazioni e i singoli cittadini che intendono impegnarsi per ideare e sostenere progetti condivisi e attività di volontariato, anche studentesco.

“Attraverso la promozione e valorizzazione della lettura e dei valori ad essa collegati – spiega l’amministrazione comunale – si afferma il diritto dei lettori alla cittadinanza attiva e consapevole e il dovere dell’amministrazione comunale di favorire in modo sensibile, coinvolgente e continuativo tale promozione. Questo – prosegue il Comune – comporta la messa in campo di pensieri e iniziative per la comunità dei lettori in modo da creare opportunità in termini di accessibilità al patrimonio culturale, alla creatività e alla libertà di pensiero”.

A tale proposito il Patto prevede la realizzazione del “Cantiere della lettura”, coordinato dalla biblioteca comunale e dall’organizzazione del Premio letterario Città di Lugnano. Il patto è consultabile al link file:///C:/Users/Utente/Downloads/Patto%20lettura%20Comune%20OK.pdf