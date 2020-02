Una splendida doppietta di Molinaro stende il Teramo.(La cronaca)

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia-VITERBO-La Viterbese grazie ad una doppietta di Molinaro riesce a battere il forte Teramo dopo una partita vibrante e molto combattuta. Una squadra quella del Teramo che si è dimostrata veramente forte tecnicamente e ben organizzata dal punto di vista tecnico tattico. Ora i gialloblù saranno impegnati nella difficile e lunga trasferta di Vibo Valentia.

Passiamo alle formazioni scese in campo

VITERBESE: Pini, De Giorgi, Markic, Baschirotto,Tounkara, Besea,Errico,Negro, Molinaro, Bensaja, Simonelli

A disposizione di Mr.Antonio Calabro: Biggeri,Vitali, Antezza, Scalera,Volpe, Zanoli, Urso,Bunino,Bianchi, Sibilia.

TERAMO: Tomei,Tentardini, Cristini,Soprano,Costa Ferreira, Arrigoni Marocco, Magnaghi,Mungo, Bombagi, Santoro, Cancellotti.

A disposizione di Bruno Tedino: Lewandowski, Florio, Minelli,Iotti, Ilari,Cappa, Fiore, Birligea, Piacentini, Viero.

Arbitro: Mattia Pascarella di Nocera inferiore

Assistenti: Fabio Pappagallo di Molfetta e Lucia Abruzzese di Foggia

Note: Serata umida e fredda; spettatori presenti 1600 circa con folta presenza ospite in curva sud

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Al 2° Viterbese pericolosa in area teramana con un tiro di Errico dal limite dell’area. Un difensore respinge con un braccio. L’arbitro lascia correre.

Al 9° la Viterbese passa in vantaggio grazie a un grave errore della difesa ospite che trova impreparato il portiere Tomei che finisce scavalcato dal pallone, su un lancio dalle retrovie di Errico. Ne approfitta Molinaro che in velocità salta il portiere e deposita la palla nella porta sguarnita.

Viene ammonito per essere entrato in campo Volpe.

Al 13° episodio dubbio in area ospite con un fallo di mano di un difensore abruzzese. L’arbitro lascia correre tra le proteste della Viterbese.

Al 20° calcio d’angolo per il Teramo, senza esito. La difesa gialloblù libera con una conclusione dalla distanza che esce lontano dai pali.

Al 25° grande parata di Pini su tiro dal limite di Magnaghi del Teramo.

Al 26° calcio d’angolo per la Viterbese senza esito.

Al 27° grave indecisione difensiva di Baschirotto che per poco non costa la rete. Per fortuna la difesa riesce a fare muro.

Al 29° grande occasione per la Viterbese con una bella azione di Errico che serve un bel cross in area per De Giorgi che da buona posizione manda fuori incredibilmente.

Al 31° tiro centrale di De Giorgi. Forte, ma centrale che viene parato dal portiere del Teramo Tomei.

Al 33° Tiro dal limite di Tounkara ad effetto che esce di poco fuori dal palo sinistro.

Al 36° il portiere del Teramo in uscita anticipa Tounkara.

Al 40° pericolo per la retroguardia della Viterbese con Pini che respinge corto, ma alla fine la difesa riesce a liberare.

Al 42° salvataggio della difesa della Viterbese nei pressi della area piccola di porta.

Al 43° vengono ammoniti Tounkara della Viterbese e Cancellotti del Teramo.

La prima frazione di gioco è terminata con la Viterbese in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Molinaro.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Cambio nel Teramo: esce Arrigoni Marocco al suo posto entra in campo Ilari.

Al 2° tiro di Bombagi del Teramo respinto di pugno dal portiere Pini della Viterbese.

Al 9° punizione per il Teramo dai 22m. Da posizione decentrata batte Bombagi, ma il portiere Pini della Viterbese riesce ad impedire il peggio.

Al 10° doppio cambio nella Viterbese: escono Besea e Simonelli e al loro posto fanno ingresso in campo Antezza e Sibilia.

Al 14° tiro di Bombagi del Teramo centrale parato dal portiere Pini della Viterbese.

Al 16° viene ammonito Negro della Viterbese.

Al 25° la Viterbese raddoppia con Molinaro che servito in area da Tounkara batte il portiere del Teramo Tomei con un diagonale secco.

Al 30° viene ammonito Costa Ferreira del Teramo per una brutta entrata su Antezza.

Al 32° Viterbese vicina al 3-0 con Molinaro che servito al limite colpisce la base del palo.

Al 34° altra sostituzione nella Viterbese: esce per infortunio Sibilia e al suo posto entra in campo Urso.

Al 37° Teramo vicino alla rete. Doppio salvataggio. Il pallone viene poi mandato nuovamente in corner.

Il Teramo conquista una serie di corner consecutivi con mischie furibonde in area Viterbese.

Al 39° Doppio cambio nel Teramo: escono Mungo e Cacellotti, al loro posto entrano in campo Florio e Cappa.

Al 40° tiro di Costa Ferreira dalla distanza, per il Teramo, che si perde di poco fuori.

Al 41° il Teramo colpisce il palo con Costa Ferreira.

Al 43° cambio nella Viterbese: escono Molinaro e Tounkara, al loro posto entrano Bunino e Bianchi.

Al 44° calcio d’angolo per il Teramo pallone scodellato in area della Viterbese affollatissima, poi conclusione

alta sopra la traversa.

Il Teramo spinge alla ricerca del pari. Conquista ben quattro corner consecutivi. Alla fine delle mischie il pallone esce fuori di poco.

L’arbitro concede 5 minuti di recupero, che diventeranno poi 6 dopo un’aggiunta del direttore di gara. La Viterbese riesce a resistere e a vincere la partita 2-0 tra il tripudio dei suoi

tifosi.

RISULTATI DELLA 6° GIORNATA RITORNO

RIETI-CATANZARO 1-4

CASERTANA-BISCEGLIE 0-0

RENDE-PAGANESE 0-0

SICULA LEONZIO-POTENZA 4-1

PICERNO-VIBONESE 0-0

FRANCAVILLA-AVELLINO 1-1

MONOPOLI-BARI 2-2

CAVESE-CATANIA 0-1

VITERBESE-TERAMO 2-2

REGGINA-TERNANA

CLASSIFICA

REGGINA 56

BARI 51

TERNANA 48

MONOPOLI 48

POTENZA 45

CATANZARO 41

TERAMO 37

CATANIA 36

VITERBESE 35

CAVESE 32

FRANCAVILLA 31

CASERTANA 20

AVELLINO 30

VIBONESE 29

PICERNO 26

BISCEGLIE 19

SICULA LEONZIO 16

RENDE 16

RIETI 12 ( CON 5 PUNTI PENALIZZAZIONE)

PROSSIMO TURNO

TERAMO-MONOPOLI

CATANZARO-CASERTANA

CATANIA-REGGINA

BISCEGLIE-SICULA LEONZIO

VIBONESE-VITERBESE

AVELLINO-CAVESE

BARI-PICERNO

POTENZA-RENDE

PAGANESE-RIETI

TERNANA-FRANCAVILLA