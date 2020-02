Fdi: “Aves e scuola marescialli, due gioielli da valorizzare”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Una delegazione di Fratelli d’Italia composta dai deputati commissione Difesa Salvatore Deidda, Davide Galantino e al padrone di casa Mauro Rotelli commissione Trasporti ha fatto tappa a Viterbo, in visita a due delle nostre eccellenze italiane: la Scuola marescialli dell’aeronautica militare e il comando aviazione dell’esercito (Aves). La loro professionalità è ammirata da tutto il mondo e, non a caso, i loro corsi sono frequentati e richiesti da ogni nazione”, è quanto dichiarano in una nota il capogruppo della IV commissione Difesa Salvatore Deidda con i colleghi Davide Galantino e Mauro Rotelli.

“In mattinata, la nostra attenzione è stata completamente rivolta alla Scuola marescialli dell’aeronautica militare. Accolti dal colonnello Moroni, il quale ci tengo nuovamente a ringraziare per l’ospitalità e per l’ottimo lavoro svolto insieme a tutti i suoi collaboratori, dopo un piccolo briefing di presentazione abbiamo avuto modo di visitare le varie strutture e dedurre il potenziale riservato agli impianti sportivi. Interessante – proseguono i deputati di FFdI – la presenza di un asilo nido, di circa 40 posti, da destinare all’uso civile. Ho avuto modo di ribadire al colonnello Moroni quale sia principalmente lo scopo delle mie visite che mi vedono coinvolto in tutta Italia, ossia quello di conoscere, studiare e raccogliere più informazioni per poter poi trarre le giuste osservazioni da riportare sui nostri tavoli di competenza sia in commissione Difesa sia in commissione Trasporti”.

“L’aeronautica è un pilastro della storia con eroi che hanno sacrificato la vita per la nostra patria – affermano i deputati – questa scuola ha il gravoso compito di far crescere generazioni di uomini e donne che raccolgono questo testimone. Oggi è una eccellenza delle forze armate”.

“Dopo un veloce pranzo, insieme agli allievi della scuola, nonché i nostri futuri marescialli, eccoci al comando aviazione dell’esercito (Aves): un reparto d’élite del nostro esercito italiano. Accolti del generale Riccò, il quale ringrazio perché insieme ai suoi uomini e donne ci rende veramente orgogliosi, abbiamo avuto modo di verificare l’incredibile preparazione che viene fornita, dall’intervento di primo soccorso medico alle simulazioni di voli. Impegnati in Afghanistan, Iraq e Libano, questi uomini vengono presi come esempio da tutto il mondo, proprio perché la loro preparazione non ha eguali”.

“In conclusione, l’Aves così come la scuola marescialli dell’aeronautica sono due gioielli da valorizzare, tutelare e far crescere; un patrimonio non soltanto per Viterbo e la Tuscia ma per tutta la nazione”.

Salvatore Deidda

Capogruppo Fdi Commissione Difesa

Davide Galantino

Deputato Fdi commissione Difesa

Mauro Rotelli

Deputato Fdi