Bassano Romano, cena di ringraziamento e di buon auspicio per tutti gli utenti dell’Università Agraria

loading...

NewTuscia – BASSANO ROMANO – Venerdì 7 febbraio scorso, nelle belle sale del Monastero di S. Vincenzo, a Bassano Romano in provincia di Viterbo, alla presenza dell’intero gruppo dirigente dell’Università Agraria e con il prezioso e infaticabile supporto logistico dei monaci, si è tenuta la cena di ringraziamento e di buon auspicio per tutti gli utenti dell’Università Agraria, durante la quale si è concluso il periodo elettorale e si è invece aperto quello riguardante la futura attività stabilita secondo i programmi del nuovo corso.

Una serata all’insegna della convivialità, trascorsa in amicizia, semplicità e libertà, che dà dunque inizio alla nuova direzione indirizzata a tutta la comunità bassanese, per quanto riguarda il suo prezioso patrimonio di beni terrieri, coltivazioni, forestale, storico e culturale, affinché non vada perduto ma arricchito di nuova vita per il benessere dell’intera società del piccolo comune della Tuscia.

Università Agraria di Bassano Romano