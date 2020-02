Scarpelli (Fdi): “ Al via le attività del dipartimento immigrazione di Fdi”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Si è tenuto giovedì 6 febbraio, presso la sede di Fratelli d’Italia a Viterbo, il primo incontro del dipartimento provinciale Immigrazione, fortemente voluto da Andrea Castellano, vice responsabile nazionale del Dipartimento Immigrazione e Jean-Pierre Scarpelli responsabile dipartimento provinciale immigrazione.

Diverse sono state le tematiche affrontate che saranno oggetto anche delle attività che saranno promosse nei prossimi mesi sull’intero territorio viterbese.

Convinti della necessità di radicare sempre di più il partito sul territorio, consapevoli dell’importanza che il tema dell’immigrazione, in particolare quella illegale, riveste oramai nella nostra quotidianità, vogliamo confrontarci con i nostri concittadini, per comprendere quale sia sul territorio la realtà del fenomeno.

Affronteremo questo argomento spinoso con correttezza e lealtà, senza cadere nella facile demagogia, rifiutando convintamente ogni atteggiamento razzista e xenofobo, ma restando fermi nella difesa della nostra identità e dei nostri valori.

Da parte mia ringrazio tutti gli amici che hanno aderito al progetto e coloro che vorranno aderire nei prossimi mesi, ringrazio Andrea Castellano per la disponibilità a coordinare la nostra azione per inserirla in un discorso più ampio, a valenza regionale e, perché no, nazionale, se dimostreremo che la strada intrapresa è giusta, infine ringrazio l’On. Rotelli, Massimo Giampieri, coordinatore provinciale, e Vincenzo Fini, coordinatore comunale, per il loro prezioso sostegno.

Jean-Pierre Scarpelli

Resp. Dipartimento Immigrazione Fratelli d’Italia