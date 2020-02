Processione Madonna di Lourdes, sospensione traffico in piazza del Plebiscito

loading...

NewTuscia – VITERBO – Sospensione temporanea del traffico in piazza del Plebiscito e opportune deviazioni della circolazione veicolare in occasione della processione in onore della Madonna di Lourdes, prevista per martedì 11 febbraio, dalle ore 18,15 alle 18,45.

Tale provvedimento si rende necessario per agevolare lo svolgimento della cerimonia religiosa lungo il perimetro di piazza del Plebiscito. La processione partirà dalla chiesa di Sant’Angelo in Spatha e interesserà alcune vie e piazze cittadine (ord. n. 76 del 6/2/2020 Polizia Locale).