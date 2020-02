Montefalco. Recupero del tratto di mura urbiche crollato in prossimità della via Borgo Garibaldi

loading...

NewTuscia – MONTEFALCO – Contributo statale disposto dal Ministero dell’Interno di 250mila euro per il recupero del tratto di mura urbiche crollato in prossimità della via Borgo Garibaldi.

Nel decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, “Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio per l’anno 2020”, sono stati determinati gli Enti beneficiari del contributo da parte del ministero degli Interni, di concerto con il Ministero dell’Economia, per interventi riferiti a opere pubbliche di messe in sicurezza degli edifici e del territorio.

Il 15 gennaio scorso nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato l’avviso dell’assegnazione di contributi per l’anno 2020: su un totale di 6515 domande ammissibili ne sono state finanziate 584 per circa 400 milioni di euro. Tra quelle finanziate, per l’annualità 2020, sono comprese quelle di 4 comuni umbri: Montefalco, Deruta, Pietralunga e Porano.

Il Comune di Montefalco è destinatario di un finanziamento di 250 mila euro finalizzato al recupero del tratto di mura urbiche crollato in prossimità della via Borgo Garibaldi. Il decreto rende le somme immediatamente disponibili tanto che stabilisce il termine di otto mesi per l’affidamento dei lavori.

L’intervento di Montefalco richiede una attenta progettazione sia per le caratteristiche storiche del tratto di mura e sia per la difficile accessibilità del luogo, soprattutto per l’esecuzione dei lavori. L’intenzione dell’Amministrazione comunale è di approntare un progetto che, oltre alla sicurezza, tenga conto di un corretto inserimento nel contesto e di una minima accessibilità futura per prevenire situazioni simili nel restante tratto di mura storiche.

Comune di Montefalco