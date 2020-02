“Inviata diffida al Prefetto e al Comune per immediata pubblicazione delibera di giunta n. 4 del 17 Gennaio 2020”

loading...

NewTuscia – SUTRI – Riceviamo e pubblichiamo. Questa mattina i Consiglieri del Gruppo Misto hanno inviato una “diffida” al Prefetto di Viterbo e al Comune di Sutri affinché venga pubblicata immediatamente la delibera di giunta n°4 del 17/01/2020 che di fatto modifica alcune norme del Piano Particolareggiato del Centro Storico.

I due comunicati/avvisi apparsi sulla pagina Istituzionale Facebook “Comune di Sutri Informa”, senza l’opportuna pubblicazione e divulgazione della delibera è, a nostro avviso, una mera propaganda politica dell’attuale maggioranza, fine a se stessa.

I proprietari degli immobili interessati, devono essere messi nelle condizioni di capire le sopracitate modifiche per poi effettuare le dovute opposizioni e richieste di chiarimento.

Lamentiamo un comportamento non democratico da parte dell’Amministrazione Comunale poiché ha deciso di NON CONDIVIDERE le modifiche al progetto con il gruppo di opposizione.

Ricordiamo all’attuale maggioranza che nel recente passato sia le modifiche allo Statuto Comunale che la tematica della “Raccolta Differenziata” sono state ampiamente discusse e hanno coinvolto tutti i Consiglieri Comunali.

Riteniamo che la partecipazione di tutte le forze politiche che compongono l’Assemblea Comunale sia doverosa e opportuna quando si affrontano tematiche così importanti che riguardano l’intera popolazione.

Ringraziamo il Vicesindaco che ha ben dimenticato i valori democratici decantati, dai banchi dell’opposizione, prima del Ribaltone.

I Consiglieri del Gruppo Misto