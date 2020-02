Fondazione Carivit, bando di concorso 2020 arte e educazione

loading...

NewTuscia – VITERBO – La Fondazione Carivit, per il perseguimento dei propri fini istituzionali volti al sostegno di attività di utilità sociale, ha stabilito di finanziare per l’esercizio 2020 iniziative di carattere non commerciale ideate e realizzate da terzi sul territorio di riferimento della Fondazione e nell’ambito dei settori sotto indicati, riservando, in linea di massima, ampio spazio nella definizione dei contenuti dei progetti e delle relative modalità attuative da parte dei proponenti.

Le risorse messe a disposizione per complessivi € 150.000,00 sono determinate sulla base delle disponibilità indicate nel DPP 2020.

ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI

Stanziamento € 100.000,00; importo massimo assegnabile per singolo intervento non superiore a € 8.000,00. Saranno privilegiate le iniziative rivolte a favorire la condivisione e la conoscenza del patrimonio storico-artistico locale ed a sostenere lo sviluppo dell’offerta culturale del territorio.

Educazione, istruzione e formazione

Stanziamento € 50.000,00; importo massimo assegnabile per singolo intervento non superiore a € 7.000,00.

Saranno privilegiati progetti presentati dalle scuole del territorio provinciale e rivolti a sostenere interventi didattici innovativi che:

possano rendere i processi formativi maggiormente attraenti;

contrastino i fenomeni di dispersione scolastica;

contribuiscano all’ammodernamento strumentale degli istituti scolastici stessi.

Il finanziamento richiesto, in aderenza al principio di sussidiarietà proprio dell’operare dell’intervento della Fondazione, non potrà superare il 40% dell’importo previsto per la realizzazione dell’iniziativa medesima, fermo restando l’importo massimo assegnabile per ogni singolo intervento.

SOGGETTI AMMESSI

Il presente bando invita alla presentazione di progetti tutti i soggetti ammissibili al contributo come indicati all’art. 4 commi 1, 2 e 3 del Regolamento di erogazione dell’Ente .

ESLUSIONI

Sono esclusi dalla partecipazione tutti i soggetti di cui all’art. 4 comma 4 del medesimo Regolamento.

Gli interessati potranno presentare le domande di contributo per iniziative nei settori sopra indicati alla Fondazione Carivit – via Cavour, 67 – Viterbo – tel: 0761/34.42.22; e-mail: segreteria@fondazionecarivit.it, entro il 20 marzo 2020.

Gli interessati potranno richiedere il testo integrale del bando di concorso e la modulistica necessaria per l’esatta compilazione delle domande alla Fondazione Carivit – via Cavour, 67 – Viterbo – tel: 0761/34.42.22; e-mail: segreteria@fondazionecarivit.it.

La suddetta documentazione è inoltre disponibile sul sito internet www.fondazionecarivit.it.

IL PRESIDENTE

dott. Marco Lazzari