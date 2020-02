loading...

NewTuscia – VITERBO – Divieto di sosta dalle ore 8,30 alle ore 16,30 di domani 8 febbraio in piazza Paracadutisti della Folgore (area adibita a parcheggio a Valle Faul), nella parte anteriore, fronte via Faul. Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esposizione di auto storiche, promossa da Nostalgia Club (ord. n. 71 del 5/2/2020 Polizia Locale).