Confesercenti Viterbo: scadenza termine ultimo per il rinnovo degli abbonamenti annuali di musica d’ambiente entro il 28 febbraio

NewTuscia – VITERBO – Come comunicato nella precedente informativa, comunichiamo a tutti i soci e tutti gli operatori, tenuti al pagamento e al rinnovo degli abbonamenti annuali, che la Siae ci ha comunicato ufficialmente, che tenuto conto degli accordi in essere (musica d’ambiente, trattenimenti senza ballo, corsi di ballo, corsi di ginnastica, gare/manifestazioni sportive e trattenimenti danzanti), la data fissata per il rinnovo degli abbonamenti SIAE è il 28 febbraio.

I moduli della convenzione in essere con le nostre federazioni di categoria e la Siae che prevedono una scontistica fino al 30% sono già disponibili per i soci, in regola con il tesseramento 2020 nelle nostre sedi di Viterbo, Civita Castellana, Orte e Soriano .

Per quanto sopra la Confesercenti è a vostra disposizione per ogni informazione e chiarimento.

Vincenzo Peparello

Presidente Confesercenti Viterbo