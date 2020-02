Regione: al via bando pubblico per valorizzazione Tenuta di Castel di Guido

loading...

NewTuscia – ROMA – “La Giunta regionale del Lazio ha approvato la delibera che avvia la procedura di evidenza pubblica per la selezione delle aziende agricole con cui attuare la valorizzazione economica e produttiva della Tenuta regionale di Castel di Guido. Si porta quindi a compimento il lungo percorso di ricognizione tecnica e amministrativa – portato avanti anche in collaborazione con l’Agenzia del Demanio, Roma Capitale, Mibact, Ministero delle Politiche agricole, Arsial -, di concertazione e consultazione pubblica con gli operatori economici del settore e, infine, oggetto di studio da parte dell’Università della Tuscia.

Il documento d’indirizzo elaborato dall’Università è alla base del processo di valorizzazione ambientale e produttiva della più importante Tenuta agricola di proprietà regionale del litorale romano che, con l’approvazione della delibera di Giunta, può passare così alla fase attuativa. Gli operatori economici saranno selezionati in base alla qualità e alla quantità degli investimenti e delle iniziative di valorizzazione e tutela ambientale da proporsi in seno al bando di prossima indizione da parte della Direzione regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio. Per assicurare l’ordinato passaggio dei beni e delle attività in capo all’Azienda agricola Castel di Guido, la Giunta regionale ha stabilito che gli operatori economici selezionati subentreranno nella gestione e nella valorizzazione della Tenuta regionale, di concerto con gli uffici di Roma Capitale che attualmente gestiscono l’Azienda.”

Lo comunica in una nota la Regione Lazio