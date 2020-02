Gallese, il Gruppo Teatrale Stabile celebra la memoria di Gino Bartali con l’opera “Giro di Vite”

loading...

Riceviamo e pubblichiamo da Simonetta Melinelli.

Il Comune e il Museo Mario Scaccia di Gallese hanno accolto un comune progetto dei concittadini per realizzare la Compagnia teatrale GTS che, con testi inediti o adattamenti di opere gia’ esistenti, a cura dell’autrice Daniela Testa, in ben dieci anni di attivita’ ha realizzato la messa in scena di numerose pieces teatrali e musicals.