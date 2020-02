Associazione Terni Risorge. Riqualificazione Strada Statale Flaminia

loading...

Ill.mo Signor Avvocato Leonardo Latini

In qualità di Sindaco del Comune di Terni

Ill.mo Signor Francesco Maria Ferranti

In qualità di Presidente del Consiglio Comunale di Terni

Come ben sapete in data sabato 18 gennaio 2020, si è svolta l’iniziativa presso il valico della Somma a sostegno della riqualificazione della Strada Statale Flaminia, tragitto che collega il Comune di Terni con quello di Spoleto. Tale iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Terni Risorge e il City Forum di Spoleto al fine di sensibilizzare le Istituzioni su questo delicato argomento. In qualità di portavoce dell’Associazione Terni Risorge, con la presente sono a rinnovare l’attenzione verso questo tema.

La strada Flaminia, troppo frequentemente è protagonista di incidenti mortali, una strada che non è mai stata rinnovata, lasciata nel completo abbandono da oltre 60 anni, quasi ad isolare la città di Terni dal resto dell’Umbria e dai conseguenti collegamenti verso la costa Adriatica. Ormai inadeguata e senza nessuna sicurezza, lenta da percorrere. La riqualificazione della strada statale Flaminia, oltre a rinnovare un collegamento tra due comuni che si sono sempre guardati con interesse, creerebbe le condizioni ormai imprescindibili di una maggiore sicurezza.

Per quanto scritto, come Associazione Terni Risorge, al fine di dare maggior peso e soprattutto continuità all’iniziativa svoltasi proprio sul Valico della Somma, siamo a chiedere di valutare la possibilità di dare vita a un Consiglio Comunale Congiunto, dove si possa prestare tutte le necessarie attenzioni a questo argomento, molto importante per i territori interessati. L’obiettivo è quello di dare il via a una valutazione seria e puntuale sulle reali possibilità di trovare nel modo più veloce possibile una soluzione, coinvolgendo tutti gli attori interessati come Anas e Regione Umbria. Con la presente siamo inoltre a chiedere che tale Consiglio Comunale Congiunto, convocato con ordine del giorno “Riqualificazione della Flaminia”, preveda la presenza dell’Assessore regionale alle Infrastrutture.

Con la speranza che il nostro invito sia da voi raccolto e ritenuto degno di attenzione, porgiamo distinti saluti.

Il Portavoce

Associazione Terni Risorge

Dott. Cristiano Gregori