Amelia, il Servizio Idrico integrato avvia il progetto di riqualificazione della rete di distribuzione a Sambucetole

NewTuscia – [SII-INF] / TERNI – Ammodernare l’intera rete di distribuzione e risolvere definitivamente problemi di carenze e perdite, anche occulte, è l’obiettivo del progetto avviato dal Servizio idrico integrato di Terni per la frazione di Sambucetole di Amelia.

La prima tranche di lavori, da 100mila euro, è stata conclusa pochi giorni fa ed ha riguardato la dorsale principale del sistema locale di approvvigionamento. L’intervento è consistito nella sostituzione delle vecchie tubature con strutture tecnologicamente avanzate e in grado di assicurare un livello ottimale di qualità dell’acqua e di gestione complessiva del servizio.

Stamattina, 6 febbraio, partirà la seconda tranche di interventi, per circa 40mila euro, con un cantiere che interesserà la porzione a valle della rete idrica, compresa la zona di Fontanavecchia. L’intervento è stato accelerato rispetto alla tabella di marcia a causa di alcuni problemi di tenuta della parte che sarà interessata dai nuovi lavori in rapporto a quella ammodernata.

Il Sii ha infatti constato che questa porzione di rete in pochi giorni ha accusato alcune criticità che hanno reso difficile la continuità di erogazione idrica. Per tale ragione è stato deciso di intervenire rapidamente in modo da rendere compatibile il settore di rete già aggiornato con i principali tratti successivi.

Data l’importanza e la complessità dell’intervento, il Sii informa che nel pomeriggio di oggi, 6 febbraio, dalle 13, a Sambucetole e Fontanavecchia, potrebbero verificarsi interruzioni temporanee dell’erogazione idrica per consentire l’esecuzione delle necessarie manovre di allaccio e completamento delle nuove porzioni di rete.

Il cantiere che verrà avviato oggi ha quindi l’obiettivo di eliminare eventuali rischi di perdite o rotture sulla rete in modo da garantire in maniera ancora più efficace la continuità e la qualità delle prestazioni a favore di cittadini, imprese e servizi pubblici.