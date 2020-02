Adozione del cuore. Il dolce Alì cerca casa

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Alì tre anni dolcissimo buono con tutti umani cani e gatti pesa 9kg ed è molto ubbidiente e pulito proviene dall’inferno del canile di Fabbrica di Roma dove mangiava so una volta a settimana e veniva trattato senza un minimo di tenerezza e rispetto. Nonostante questo lui è molto equilibrato e adora le persone. Cerca una casa per sempre. Adesso si trova presso un privato in stallo a pagamento ma non potrà restarci a lungo perché le volontarie che lo hanno salvato non possono sostenere la spesa ancora per molto. Aiutiamo Alì ad andare a casa per sempre, grazie.

Contattare Paola 3286578284