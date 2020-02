Acea per la decima edizione della Maratona di San Valentino

loading...

NewTuscia TERNI – Il Gruppo ACEA anche quest’anno sostiene la Maratona di San Valentino – giunta alla decima edizione – che si svolgerà a Terni domenica 16 febbraio. L’evento rappresenta non solo uno degli appuntamenti più prestigiosi all’interno del calendario FIDAL, ma anche un’occasione di valorizzazione per tutto il territorio, grazie al passaggio della corsa in luoghi di straordinaria bellezza come la Basilica di San Valentino – patrono della città -, la Cascata delle Marmore, i comuni di Ferentillo, Arrone, Montefranco. L’ACEA Maratona di San Valentino, organizzata dal gruppo sportivo Amatori Podistica Terni, si declinerà anche quest’anno su tre distanze, due agonistiche (di 42 e 21 km) e una per famiglie (la “Family Run” di 5 km), che si snodano all’interno della Valnerina.

Runner e visitatori, dal 14 al 16 febbraio, potranno inoltre accedere liberamente al Terni Marathon Village, luogo di aggregazione dove si svolgeranno eventi e spettacoli. All’interno del villaggio sarà presente anche Acea Ambiente con un proprio stand che racconterà l’Azienda e il suo approccio alla sostenibilità e all’economia circolare.

Per il Gruppo ACEA, presente sul territorio con le società Acea Ambiente, Umbra Acque, Sii, Umbriadue e Umbria Energy, l’evento sportivo costituisce un’importante occasione per riaffermare il legame con la comunità ed esaltare la bellezza del territorio, attraverso i valori positivi dello sport e della sostenibilità. L’impegno del Gruppo, sotto questo aspetto, non si fermerà alla ACEA Maratona di San Valentino ma proseguirà con il sostegno ad altre iniziative tra cui la “Maratona delle Acque” e il “Circuito dell’Acciaio”, in programma sempre nella città di Terni durante l’anno.

