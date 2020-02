Scuola lavoro al 4° Scorpione per l’ Istituto tecnico Da Vinci

loading...

NewTuscia – VITERBO – Com’è consuetudine oramai da diversi anni, nel mese di gennaio si è svolta l’attività relativa al Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, tra l’Istituto Tecnico Tecnologico “L. Da Vinci” e l’AVES gruppo 4° Scorpione. Grazie all’iniziativa del Capo Dipartimento di Costruzioni Aeronautiche prof. Ranieri Geronzi, coadiuvato dal Prof. Roberto Desideri, gli studenti del 4° e 5° anno hanno affiancato gli specialisti elicotteristi che operano all’interno dell’hangar manutenzione CH47F, potendo acquisire competenze e abilità nelle principali operazioni di riparazione e ripristino dei componenti dell’elicottero Chinook.

Sono state realizzate riparazioni strutturali e chiodatura di pannelli sandwich, longheroni e correntini, si sono eseguiti controlli non distruttivi con liquidi penetranti sul collare brocciato, sulla lamiera rivestimento. Per completare i ragazzi hanno proceduto allo smontaggio, controllo e rimontaggio testa rotore, ripristino frenature e studio e analisi degli elementi motore Honeywell T55-GA-714°. Un’occasione unica di completamento delle nozioni teoriche acquiste in classe, e messe in pratica in un contesto reale e professionale come quello dell’AVES di Viterbo, unico in Italia. L’attività svolta s’inquadra nel più ampio contesto del modulo 7A “Pratiche di Manutenzione” della Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) di cui l’Istituto Tecnico di Viterbo ha ottenuto il riconosciento crediti da parte di ENAC, e con il quale gli studenti possono ottenere la certificazione basica per la Cat. B1.2 “Motori a Pistoni”.

Alla fine del percorso si è svolta la consegna dei diplomi, a cui non ha voluto mancare il Dirigente Scolastico Prof. Luca Damiani, che ha potuto visitare, accompagnato dal comandante del Gruppo Ten.Col. Luca Giraldo, la struttura del 4° Gruppo Sostegno Aviazione dell’Esercito “Scorpione”, visitando tutti i laboratori frequentati dagli studenti e anche l’interno dell’ultima versione dell’elicottero CH47F, rimanendo soddisfatto di come si è svolta iniziativa.

Un ringraziamento particolare al comandante del gruppo, Ten.Col. Luca Giraldo, al Cap. Finocchi, coordinatore dell’iniziativa, e a tutto il personale che si è dedicato a quest’attività con passione e dedizione, testimonianza questa di una sentita e importante collaborazione tra la struttura militare e il territorio, com’è richiesto che sia in una nazione moderna e al passo con i tempi.