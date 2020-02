Per l’Atletica Vetralla buoni risultati a “Benvenuto 2020”

loading...

NewTuscia – VETRALLA – Sabato allo stadio della Farnesina si è svolta la manifestazione “Benvenuto 2020”, con un programma gare non olimpiche (dette spurie). Per l’Atletica Vetralla Lorenzo Aquilani e Luca D’Alesio hanno gareggiato rispettivamente nei 1000 e 500 metri.

Luca D’Alesio scende in pista per il suo primo 500 metri di carriera, e grazie ad una buona condotta di gara giunge secondo nella sua serie, con il tempo 1’17″49

Successivamente è la volta di Lorenzo Aquilani, nella prova dei 1000 metri, che con una gran facilità di corsa migliora il suo primato personale con il tempo 2’54″01.

In concomitanza a Viterbo si apriva la stagione invernale con il cross per tutte le categorie federali.

Presenti alcune delle giovani leve della società vetrallese:

Lavinia Torsello della categoria esordiente, giunge seconda nei 800 metri;

Per la categoria ragazze, nella distanza 1000 metri, buone le prove di Chiara Cignini si aggiudica il secondo gradino del podio;

Aurora Spolverini taglia il traguardo per sesta, mentre in undicesima posizione c’è Irene Papa.

Nella gara riservata ai Ragazzi Flavio Torsello è dodicesimo nei 1500 metri.

Nella giornata di domenica torna nei 60m Giovanni Tomasicchio, che non manca anche questa volta di stupire con 2 vittorie consecutive in batteria e poi in finale, entrambe corse in 6″77 ritoccando lo stagionale della settimana precedente.