Il Punto sulla 15° giornata di Terza Categoria

loading...

NewTuscia – VITERBO – Ultimo turno di andata e almeno in vetta distanze invariate.

Facile vittoria per la capolista

Amatori Bassano Romano (32 punti) 3-1 sul Gallese United (13), in rete nper i padroni di casa Bonomi, Giardini, Morbidelli.

Graffignano (12)-A.C. Proceno (28) termina 1 – 3: tripletta di Chorr.

Ok l’ indomito Bolsena (28) che regola 2-0 il Sassacci (19), in rete Peparello e Cannavacciolo.

Real Tolfa (24)-Real Monte Romano (24) termina con un pirotecnico 3-3 per i locali: doppietta di Giganti e Fronti, per gli ospiti di Nostro.

Sale il Tuscia United (24) che batte 3 a 1 il Club Tarquinia (20): in gol Stefani (doppietta) e Latini, per gli ospiti accorcia Claudio.

Ok l’ Atletico Monterosi (22) che batte 2-0 il Sipicciano (11): a segno Luberti e Bucicovschi.

La Botte (18)-Nuova Blera (20) termina 1 a 1: in rete Bernabucci per i locali, Cinquantini per gli ospiti.

Virtus Caprarola (19)-United Alta Tuscia (19): finisce 1 a 1 peri padroni a casa, a segno Ciambella, per gli ospiti Oliva.