Consegna sacchi raccolta differenziata, venerdì 7 appuntamento a San Martino al Cimino

FEBBRAIO APPUNTAMENTO A SAN MARTINO AL CIMINO

NewTuscia – VITERBO – Raccolta differenziata, consegna sacchi nelle frazioni il primo venerdì di ogni mese: venerdì 7 febbraio sarà la volta di San Martino al Cimino. La consegna avverrà in piazza Mariano Buratti, dalle ore 9 alle ore 13, all’interno dei locali della ex circoscrizione. Si ricorda che i sacchi verranno consegnati ai residenti di San Martino e Tobia (nella misura necessaria fino alla data di scadenza della proroga del contratto).

I sacchi potranno essere ritirati direttamente anche presso la sede di Viterbo Ambiente – strada Poggino n. 63 – nei giorni di apertura al pubblico, ovvero martedì e giovedì dalle 11 alle 13 e dalle 14,30 alle 16,30, il venerdì dalle 9 alle 13 (eccetto il primo venerdì del mese).

Presso la sede di Viterbo Ambiente, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico sopra indicati, è possibile ritirare anche mastelli e carrellati.

Sarà possibile richiedere sacchi e/o attrezzature anche per altre persone, mediante esibizione di delega, per un massimo di cinque utenze per ciascuna data di consegna. Eventuali esigenze di consegna con deleghe superiori a cinque dovranno essere preventivamente concordate con Viterbo Ambiente. La delega dovrà essere datata e firmata, nonché accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento (in corso di validità) del soggetto delegante intestatario della TA.RI.

Per ulteriori informazioni, contattare telefonicamente Viterbo Ambiente ai seguenti numeri e nei seguenti orari: numero verde 800 81 48 48 (da telefono fisso) e 0761.253997 (da cellulare) – dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30. www.viterboambiente.net .