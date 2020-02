Il Carnevale a Montefalco si festeggia in biblioteca, con laboratori e letture a tema.

loading...

NewTuscia – MONTEFALCO – Carnevale in biblioteca, con laboratori e letture a tema.

Sabato 8 febbraio dalle 16.30 tutti i bambini potranno festeggiare il carnevale nella biblioteca del Comune di Montefalco con l’iniziativa “Ti conosco, mascherina!” del progetto Nati per Leggere.

Le attività saranno gratuite ed i bambini dovranno presentarsi mascherati per trascorrere un pomeriggio insieme in allegria.

Da anni il Comune di Montefalco aderisce al progetto “Nati per leggere” che ha come base l’alleanza tra pediatri, operatori sanitari, musicisti, bibliotecari e figure professionali diverse a supporto dell’integrazione e della promozione del benessere del bambino e della famiglia. In occasione di feste speciali, vengono organizzate iniziative a tema per creare momenti di aggregazione tra i bambini.

Il progetto è organizzato dalle biblioteche dell’Unione dei Comuni “Terre dell’Olio e del Sagrantino”, da Sistema Museo e dal Comune di Montefalco. Informazioni: 329 1066722, bibliotecheunionetos@sistemamuseo.it.

Comune di Montefalco