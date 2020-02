loading...

NewTuscia – VITERBO – Domani 6 febbraio, dalle ore 10 alle ore 11, i due ascensori che collegano Valle Faul a piazza San Lorenzo non saranno in funzione. A comunicarlo è l’assessore al centro storico Laura Allegrini. L’interruzione del servizio si rende necessario per consentire una riparazione tecnica al gruppo di continuità degli stessi ascensori.