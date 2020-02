Terni, dal 14 al 16 febbraio l’evento mostra mercato “Pensieri d’Amore”

loading...

NewTuscia – TERNI – Riceviamo e pubblichiamo. Dopo le prime due edizioni svolte a fianco della Basilica di San Valentino, arriva in centro città Pensieri d’Amore 2020, presso Largo Ottaviani, vicino alla Chiesa di San Francesco vicino agli altri eventi cittadini ma lontano da ciò che non è rigorosamente artigianale.

Un’effervescente mostra mercato basata sui regali per gli innamorati da regalare e da regalarsi per l’occasione di San Valentino.

A 100 m da Piazza della Repubblica e da Piazza Tacito, vicino alle altre attrazioni e lungo la strada che dai parcheggi di Viale della Rinascita, si arriva in centro, qui si svolge Pensieri d’Amore, dove il passante è attirato da prodotti unici e originali fatti rigorosamente a mano da piccoli e piccolissimi artigiani, lavori realizzati con le stoffe, il legno, i metalli, tecniche antiche o innovative si fondono insieme, ma che donano al manufatto finale un valore aggiunto che l’occhio può apprezzare e le mani possono toccare per provare a sentirsi parte di esso.

Il 14 – 15 – e 16 febbraio vi aspettiamo per mostrarvi tutto questo in una cornice cittadina a festa con numerosi eventi in tutto il centro città.