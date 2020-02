Il progetto “OSSIGENO” della Regione Lazio, all’Istituto Alberghiero “A. Farnese” di Montalto di Castro

loading...

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Riceviamo e pubblichiamo. In data odierna i Volontari della Protezione Civile AEOPC Tarquinia, hanno provveduto alla piantumazione di 10 alberi negli spazi verdi del nostro istituto, grazie progetto Ossigeno della Regione Lazio che prevede la messa a dimora di 6 milioni di nuovi alberi, uno per ogni abitante della regione, per contrastare il cambiamento climatico, compensare le emissioni di CO2, proteggere la biodiversità.

Un grazie alla Regione Lazio per questa svolta green che vuole dare un forte segnale di sostenibilità ambientale.

Un grande ringraziamento ai Volontari della Protezione Civile AEOPC Tarquinia, per il loro lavoro che svolgono sempre al meglio in ogni occasione, anche nel sostenere progetti e manifestazioni sicuramente più “leggere” ma non per questo meno importanti.