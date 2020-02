Monterosi Fc, dalla Lazio Primavera arriva il giovane Fabio Francucci

loading...

NewTuscia – MONTEROSI – Riceviamo e pubblichiamo. E’ arrivato nell’ultimo giorno della finestra di calciomercato invernale dei professionisti: dalla SS.Lazio al Monterosi Fc. Fabio Francucci, centrocampista classe 2001, ha iniziato oggi pomeriggio la sua nuova avventura con la maglia biancorossa. Dopo aver svolto tutta la trafila nelle giovanili biancocelesti con nove presenze nella Primavera B della passata stagione, Francucci si è messo a disposizione di mister D’Antoni per questo rush finale di campionato.

Un trasferimento voluto fortemente anche dallo stesso ex laziale: “Avevo voglia di trovare maggior spazio. Ringrazio il Monterosi per avermi dato questa opportunità, proverò a ritagliarmi un piccolo spazio. Arrivo in punta di piedi in una squadra prima in classifica. Ho avuto modo di vederla già domenica. Squadra tosta, bella compatta. Mister D’Antoni mi sembra uno deciso con le idee chiare e grande intensità negli allenamenti”.