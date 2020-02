loading...

NewTuscia – VITERBO – Convegno/ corso non deontologico valido per la formazione professionale continua dei giornalisti iscritti all’ordine regionale per 4 crediti. Organizzato da Ucsi Lazio e Ucsi Viterbo in c ollaborazione con l’Ufficio comunicazione sociali della diocesi di Viterbo e la partecipazione del Centro studi criminologici di Viterbo.

Ucsi Lazio – Viterbo

Festa san Francesco di Sales patrono dei giornalisti

“La comunicazione web e televisiva: informazione e giornalismo”

Viterbo

sabato 15 febbraio 2020

Sala Mendel, complesso agostiniano della Santissima Trinità

piazza Trinità, 8

(parcheggio riservato da via san Giovanni Decollato)

DESCRIZIONE

La rivoluzione tecnologica, il web e la moltiplicazione degli strumenti a disposizione hanno allargato le possibilità comunicative riconfigurando il modo di realizzare, distribuire e consumare le notizie. Questo porta a ricostruire il tema dei linguaggi che oggi è così importante, in una realtà fortemente intrisa di elementi di convergenza multimediale. Da un’informazione monomediale si è passati ad una informazione crossmediale. Un cambiamento di prospettiva che coinvolge i giornalisti e rende necessaria una riflessione sui mutamenti che si stanno verificando. Non solo da un punto di vista teorico ma anche dall’aspetto reale della professione. Il convegno propone l’analisi di chi il giornalismo lo studia teoricamente e lo vive quotidianamente, interrogandosi sulla direzione che la professione è chiamata a intraprendere.

PROGRAMMA

ore 9.00 – Messa officiata da Mons. Lino Fumagalli, Vescovo di Viterbo

Registrazione partecipanti

ore 9.30 – Saluti autorità

Lino Fumagalli , Vescovo di Viterbo

, Vescovo di Viterbo Don Emanuele Germani , direttore Ufficio comunicazione sociali della diocesi di Viterbo

, direttore Ufficio comunicazione sociali della diocesi di Viterbo Lia Saraca, giornalista, presidente Ucsi Viterbo

ore 10.00 – Saverio Simonelli, presidente Ucsi Lazio – vicecaporedattore del Tg2000: “La memoria quando il giornalismo diventa racconto condiviso da una comunità”

ore 10.45 – Fabio Bolzetta, presidente Associazione dei WebCattolici Italiani (WeCa): “Il giornalismo fra televisione e web”. Dalla teoria al campo d’azione: il giornalista fra tradizione e trasformazioni culturali.

ore 11.30 – Coffee break

ore 12.00 – Angelo Romeo, docente di Sociologia all’Università di Perugia: “Il giornalismo fra televisione e web”. Giornalismo e mutamenti mediali.

ore 12.45 – Domenico Martinelli, Direttore dell’Area Giornalismo e componente del Comitato Scientifico del Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo: “Nascita e sviluppo di un progetto editoriale e di formazione giornalistica di nicchia: l’esperienza del Centro Studi Criminologici”.