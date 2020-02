Gal in Teverina, il finanziamento ottenuto verrà utilizzato per la messa a norma della piscina comunale

loading...

NewTuscia – CASTIGLIONE IN TEVERINA – Riceviamo e pubblichiamo. Un’altra bella notizia che aspettavamo! Grazie al GAL IN TEVERINA abbiamo ottenuto un finanziamento di €121.700, relativamente alla misura “investimenti per uso pubblico in infrastutture ricettive, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”, che sarà utilizzato per la messa a norma della piscina comunale.

Un grazie particolare all’architetto Alessandra Rocchi che ha realizzato il progetto e che sarà anche direttore dei lavori.

Leonardo Zannini

Sindaco di Castiglione in Teverina