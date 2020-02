“Etruscan Volley League”, vittoria per la Usd Castelgiorgio-Gsv Acquapendente

loading...

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Ulteriore ascesa in classifica per il sodalizio pallavolistico ll’ambito della quinta Edizione della “Etruscan Volley League” riservata a formazioni miste.

In una gara valida per la quinta giornata del divertentissimo formato il gruppo di coach Alessandra Arlechino (Anna Cocchieri, Diego Bandini, Beatrice Provenzani, Cindy Cinque, Claudia Morucci, Claudia Peparello, Damiano Falciani, Diego Cinque, Eleonora Belardi, Emanuele Marzi, Fabrizio Vergaro, Federica Rocchi, Gabriele Zangaglia, Giada Campana, Giorgia Brasini, Giorgia Pieri, Guido Massi, Irene Illiano, Lucia Crisanti, Roberta Crisanti, Valerio Pinzi, Alessio Pedetta, Gabriele Pacchiarotti, Andrea Bernardis) supera a domicilio per 2-1 il Mimmo Volley Chiusi.

Dopo aver perso il primo set per 21-25, si aggiudica il secondo per 25-16 ed il decisivo per 25-21. “Siamo strafelici del secondo posto in classifica”, sottolineano i Dirigenti Carlo Tomassoni e Marco Bacchi, “ma soprattutto nel vedere una squadra che divertendosi cresce gara dopo gara tanto tatticamente quanto tecnicamente”. In vetta alla graduatoria il Volley Team Orvieto che supera a domicilio per 3-0 il Green Volley Torrita (25-13 / 25-19 / 25-14). Nell’altra gara del Girone il Volley Team Allerona supera per 3-0 il Team Chiappetto Volley (25-21 / 25-6 / 25-21). Le belle notizie, fortunatamente, non vengono mai da sole. Esordio positivo del team nella prima giornata del Campionato Pallavolo Misto Uisp. Nella prima giornata trionfo casalingo per 3-0 contro l’ASD Sei.Cinque Vignanello (25-22 / 25-17 / 25-23). “Buona la prima” anche per la Uisp Pallavolo Viterbo che viola per 3-1 il parquet dell’ASD Tirreno 2012 (25-23 / 22-25 / 25-19 / 25-19) e per la ASD Polisportiva Ferentum che con lo stesso risultato viola il parquet dello Sporting Club Viterbo (25-16 / 14-25 / 25-15 / 25-23). Il programma della giornata si chiuderà con il posticipo tra Lions Team Viterbo e ASDC L’Arcobaleno.