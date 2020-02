Casapound: “Piano di emergenza comunale di Vallerano, manca la cartellonistica”

loading...

NewTuscia – VALLERANO – L’ultima approvazione del nostro Piano di Emergenza Comunale risale a una delibera di consiglio del 30/11/2016 e, a oggi, non vi sono state apportate modifiche, tanto da riportare ancora i dati dell’ex sindaco e dell’ex presidente della protezione civile.

“Senza entrare nello specifico tecnico, che non ci compete”- spiega il capogruppo di CasaPound italia Jacopo Polidori-“ chiediamo al Sindaco, Autorità territoriale di Protezione Civile secondo il decreto ministeriale 01/2018, che vengano aggiornati nel nostro PEC alcune informazioni, come il nome del presidente della protezione civile e del sindaco, con i rispettivi dati.

Inoltre chiediamo al Sindaco che si adoperi il prima possibile per far posizionare la cartellonistica di emergenza , necessaria per segnalare le varie aree (attesa, raccoglimento, etcc…)in cui la popolazione si deve recare in caso di pericolo.

La Regione Lazio ha già messo a disposizione con la determinazione numero G10330 del 15/09/2016 il materiale per la realizzazione di questi.

Sarebbe anche utile fare un incontro con la cittadinanza, visto che sono ormai tre anni che il piano è stato approvato, e che alla stessa venga distribuito un opuscolo, dove sono riportate le istruzioni da seguire in caso di emergenza.

Non vogliamo sollevare nessuna polemica, ma solo essere da stimolo affinché i cittadini siano ben informati su un tema così importante.

Siamo certi che tutta l’amministrazione si muoverà subito in tal senso.

Sarebbe tutto ciò d’aiuto al grande lavoro della nostra protezione civile, che quotidianamente si mette a disposizione in maniera volontaria.” Conclude Polidori.

Jacopo Polidori, capogruppo consiliare CasaPound Italia Vallerano