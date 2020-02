Il successo delle slot machine online tra i giocatori maremmani

loading...

NewTuscia – GROSSETO – Sul tema del gioco in Italia non vige una legislazione unica, essendo demandata la regolamentazione alle singole regioni e ai comuni. Mentre in alcune aree vi è piena libertà per le sale slot, in alcune regioni vi sono regolamenti più severi. Questi spesso si sommano a provvedimenti amministrativi comunali che rendono le regole ancora più restrittive.

A Grosseto, nel cuore della Maremma, la legge regionale toscana e il regolamento comunale, rendono dura la vita dell’amante delle slot. Questo sempre più spesso gioca ai casinò online.

In particolare nel capoluogo di provincia, il consiglio comunale è fautore di un “Regolamento per l’esercizio del gioco lecito”. Questo si occupa di tutte le procedure amministrative che riguardano sia l’apertura, sia il trasferimento delle sale giochi presenti sul territorio.

Il regolamento delimita quelle aree che sono definite sensibili, queste si aggiungono ai luoghi che sono già stati individuati dalla regione. Ed è sempre più difficile in città aprire o trovare una nuova sala giochi con le slot machine e le vlt.

La situazione grossetana, è abbastanza comune nella zona, perché la cittadina come altri centri tipici della Maremma è caratterizzata da un centro storico importante. Il regolamento comunale fa infatti espresso divieto di aprire centri dedicati alle scommesse e sale giochi con vincite in denaro in centro. La distanza da rispettare, da calcolare sui percorsi pedonali, deve essere di 500 metri. Questa va calcolata da chiese, asili nido, scuole, banche, bancomat, negozi compro oro, parchi. Si comprende come in pratica sia quasi impossibile collocare una sala slot nei centri della Maremma.

Come si intuisce questo regolamento è molto severo, e nei suoi 14 articoli, mira a prevenire modalità di gioco problematico. Il regolamento prevede inoltre anche l’esposizione di un logo del comune che indichi chiaramente gli esercizi in cui non vi sono macchinette per giocare.

Il centro storico di Grosseto è in fase di rilancio e la questione del gioco e delle sale dedicate rientra in un piano più ampio. Il comune ha avviato infatti una politica di sostegno che prevede contributi economici per tutti coloro che apriranno attività nei locali disponibili in centro. Queste dovranno essere attività commerciali, turistiche, artigianali. I contributi ovviamente non possono essere richiesti per avviare attività legate al gioco d’azzardo.

Laddove intervengono leggi e regolamenti a limitare il gioco probabilmente si avverte l’esistenza di un problema. Che i toscani amino giocare è fuori di dubbio e talvolta sono baciati in modo appassionato dalla fortuna. Recente è la notizia di una donna che ha letteralmente cambiato la propria vita con una vincita di 5 milioni di euro con un Gratta & Vinci del Maxi Miliardario.

