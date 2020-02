Da oggi operativo il nuovo ambulatorio di odontoiatria e chirurgia oro-maxillo-facciale al Centro Medico Santa Rosa

loading...

NewTuscia – VITERBO – Il Centro Medico Santa Rosa, divenuto in due anni un importante punto di riferimento per la salute dei viterbesi, ha aperto questo lunedì, 3 febbraio 2020, il nuovo ambulatorio di odontoiatria e chirurgia oro-maxillo-facciale.

Studio odontoiatrico attrezzato, reparto diagnostico con TC Denta Scan 3D, sala operatoria, centro di implantologia guidata in 24 ore e un’equipe di eccellenza fanno già del nuovo ambulatorio la punta di diamante della struttura. Sabato 25 gennaio, in mattinata, è stato tagliato il nastro, alla presenza delle autorità e dello staff del centro.

Con il nuovo centro odontoiatrico, il Centro medico Santa Rosa prevede di richiamare pazienti da tutta Italia, grazie all’innovativo percorso di implantologia guidata in 24 ore.

La presenza in una sola struttura di diagnostica di ultima generazione e sala operatoria attrezzata consente al paziente di effettuare in un giorno la prima visita, la TAC e l’installazione dell’impianto con programmazione terapeutica con software; una tecnica mini invasiva, conosciuta anche come implantologia guidata.

La sala operatoria e la presenza di un anestesista sul posto offrono una valida soluzione per i pazienti cardiopatici, portatori di handicap o, semplicemente, con una soglia del dolore bassa; il percorso di implantologia guidata in 24 ore del Centro Odontoiatrico Santa Rosa, infatti, rappresenta un’opzione praticamente indolore e con riabilitazione immediata, in cui si può tornare subito a masticare.

Dettaglio non trascurabile, gli interventi non saranno praticati sulla poltrona tradizionale, venendo incontro alle esigenze delle tante persone che, per paura della tradizionale visione di dentista, rimandano interventi rischiando di compromettere così la propria salute.

Finanziamenti in loco rendono ancora più accessibile questo percorso.

Il nuovo centro odontoiatrico vuole far vivere la stessa esperienza di qualità a cui sono stati abituati finora i pazienti del Centro Medico Santa Rosa: professionalità, umanità, cortesia e tecnologie di ultima generazione in un’ottica di riduzione totale delle liste d’attesa.

