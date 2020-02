Caprarola, arrestato per spaccio

loading...

NewTuscia – CAPRAROLA – I carabinieri della stazione di Caprarola, durante un servizio orientato dalla compagnia carabinieri di Ronciglione a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga all’interno delle discoteche e diffuso tra giovanissimi, hanno bloccato e perquisito all’interno di una nota discoteca vicino Ronciglione un minorenne, e lo hanno trovato in possesso di 7 dosi di cocaina per 2,5 grammi oltre a banconote di denaro provento di spaccio.

Immediatamente il giovane è stato condotto i caserma in stato di arresto, e successivamente è stato tradotto presso una struttura protetta per minori C.P.A. di Roma e messo a disposizione della Procura della repubblica presso il Tribunale per i Minori di Roma