Accordo con l’Inps: interviene il Siulm

NewTuscia – ROMA – Il SIULM in data 6 agosto del 2019 (https://www.facebook.com/892968177709959/posts/926002267739883/?d=n) si era occupato di una tematica che sta molto a cuore al personale azzurro.

Segnalavamo come gli Alti Comandi delle altre FF.AA. (Carabinieri ed Esercito ) ed anche Corpi Armati (Guardia di Finanza ) fossero riusciti a stipulare un accordo con l’INPS per il personale da loro amministrato definendo l’INPS di Chieti come polo unico e specializzato per la trattazione delle pratiche pensionistiche dei militari dei suddetti corpi.

Oggi giunge questa notizia che ci rinfranca.

La cosa che, purtroppo, ci dispiace è che lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare nonostante la nota sentenza della Suprema Corte che concede ai sindacati riconosciuti la facoltà di poter interagire con gli Stati Maggiori per la tutela del personale rappresentato, continui a rimanere SORDA e MUTA nei nostri confronti.

Come sottolineato in incipit, noi del SIULM sollevammo questa problematica il 6 agostodello scorso anno, richiedendo specificatamente che chi di dovere si attivasse per non lasciare indietro il personale Azzurro rispetto alle altre Forze Armate per tutto ciò che riguarda la tutela e l’informazione ai fini pensionistici.

Per SEI MESI: Buio totale; la gerarchia continua a snobbare il Sindacato Militare e preferisce continuare ad interagire con il COCER fin qui accondiscendente ed inesistente su tematiche come questa in argomento, che oggi farà l’ennesima passerella , con foto di rito , che dovrebbe essere tra le ultime prima delle legge sui sindacati.

Avremmo gradito almeno una risposta, ci sarebbe piaciuto che, per una volta, ci fosse riconosciuto un minimo merito.