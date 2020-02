La Viterbese affonda a Catanzaro. Finisce 4-0. (La cronaca)

loading...

Maurizio Fiorani

NewTuscia – CATANZARO – La Viterbese perde malamente a Catanzaro subendo una pesante sconfitta per 4-0. Dopo un primo tempo giocato bene tutto sommato. Se non fosse stato per la corta respinta di Markic sui piedi di Tulli che ha propiziato la rete del vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa la squadra ha provato a fare qualcosa, ma è stata punita dalla rete di Tulli autore di una doppietta personale. Poi le reti di Bianchimano e dell’ ex Celiento hanno dato il colpo di grazia ai gialloblù di Mr.Calabro. Ora bisognerà rimboccarsi le maniche e pensare all’importante partita interna con il Teramo.

Passiamo alle formazioni che sono scese in campo allo stadio Ceravolo di Catanzaro.

CATANZARO: Bleve, Atanasov, Corapi, Celiento, Kanoute, Di Piazza, De Risio, Contessa, Martinelli, Tulli, Casoli

A disposizione di Mr.Gaetano Auteri: Mittica, Nicoletti, Urso, Giannone, Statella, Riggio, Novello,Bianchimano, Carlini, Iuliano, Quaranta, Bayaye.

VITERBESE:Pini, De Giorgi, Markic, Tounkara, Errico, Zanoli, Negro, Bunino, Sibilia, Bensaja, Simonelli

A disposizione di Mr.Antonio Calabro:Vitali, Maroalo, De Santis, Antezza, Bezzicheri, Besea, Menghi, Urso, Molinaro, Bianchi.

Arbitro:Signor Mario Cascone di Nocera Inferiore

Assistenti: Signori Claudio Gualtieri di Asti e Mattia Massimino di Cuneo.

Note: Serata fredda e ventosa spettatori presenti 4802 circa

CRONACA DEL PRIMO TEMPO

Inizio di partita equilibrato con il Catanzaro che attacca e con la Viterbese di Mr. Calabro che si difende bene. Pronta a ripartire in contropiede con Tounkara sempre abile e veloce nelle ripartenze.

Al 24° il Catanzaro passa in vantaggio con Tulli abile a sfruttare una repinta corta della difesa gialloblù con Markic. Il pallone respinto corto finisce sui piedi di Tulli che dal limite lascia partire un tiro forte e preciso che non ha lasciato scampo al portiere Pini della Viterbese.

Al 42° corner per il Catanzaro senza esito.

Al 43° Kanoute del Catanzaro prova una conclusione dai 20m, ma il pallone si perde a lato.

Finisce il primo tempo sul risultato di 1-0 per il Catanzaro.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Il Catanzaro sfiora il raddoppio con Kanoute, che partito in contropiede entra in area della Viterbese e tutto solo davanti a Pini manda fuori a lato fallendo una clamorosa occasione.

All 11° sostituzione nella Viterbese: esce Simonelli e al suo posto entra Bezzicheri.

Al 14° calcio d’angolo per al Viterbese. Pallone in area, ma Tounkara si lascia sfuggire l’occasione.

Al 15° viene ammonito Zanoli della Viterbese.

Al 16°altro cambio nella Viterbese: esce Zanoli al suo posto entra in campo De Santis che esordisce in campionato.

Al 17° colpo di testa di Atanasov sugli sviluppi di un calcio di punizione dai 25m. Il pallone esce fuori di poco.

Al 18° il Catanzaro raddoppia sempre con Tulli, che trova lo spiraglio giusto per battere il portiere Pini della Viterbese.

Al 26° doppio cambio nella Viterbese: entrano in campo Molinaro ed Urso ed escono Markic e Bensaja

Al 31° sostituzione nelle fila dei padroni di casa: esce Tulli autore di una doppietta per il Catanzaro, al suo posto entra in campo Bianchimano.

Al 32° viene ammonito Di Risio del Catanzaro per fallo su Molinaro.

Al 36° calcio d’angolo per la Viterbese. Il pallone scodellato in area che con un colpo di testa, in mischia, finisce sull’esterno della rete.

Al 40° il Catanzaro si porta sul 3-0 su errore di De Giorgi, che appoggia il pallone indietro al portiere Pini, ma serve involontariamente Bianchimano del Catanzaro, che mette in rete per il 3-0.

Al 42° viene ammonito Bezzicheri della Viterbese.

Al 45° Celiento porta a 4-0 il bottino per i calabresi.

Al 46° viene ammonito Tounkara della Viterbese per gioco falloso.

La Partita termina con il risultato di 4-0 per la formazione di casa.

RISULTATI DELLA 5° GIORNATA

CATANZARO-VITERBESE 4-0

BISCEGLIE-AVELLINO 1-1

CASERTANA-PICERNO 1-1

CATANIA-MONOPOLI 0-2

POTENZA-RIETI 1-1

BARI-FRANCAVILLA 2-0

TERAMO-RENDE 3-0

TERNANA-SICULA LEONZIO 0-0

VIBONESE-REGGINA 0-1

PAGANESE-CAVESE 0-0

CLASSIFICA

REGGINA 56

BARI 50

TERNANA 48

MONOPOLI 47

POTENZA 45

CATANZARO 38

TERAMO 37

CATANIA 33

VITERBESE 32

CAVESE 32

FRANCAVILLA 30

PAGANESE 30

CASERTANA 29

AVELLINO 29

VIBONESE 28

PICERNO 25

BISCEGLIE 18

RENDE 15

SICULA LEONZIO 13

RIETI 12 ( 5 PUNTI DI PENALIZZAZIONE)

PROSSIMO TURNO

FRANCAVILLA-AVELLINO

MONOPOLI-BARI

CASERTANA-BISCEGLIE

CAVESE-CATANIA

RIETI-CATANZARO

RENDE-PAGANESE

SICULA LEONZIO-POTENZA

VITERBESE-TERAMO

REGGINA-TERNANA

PICERNO-VIBONESE