Turismo: focus sullo sport e attività all’aria aperta

loading...

Martedì 4 febbraio, ore 11,30, presentazione alla Camera di Commercio Viterbo di un progetto, un portale e un volume dedicati al turismo sportivo.

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La Camera di Commercio di Viterbo, in collaborazione con Unioncamere Lazio, presenta martedì 4 febbraio 2020 alle ore 11,30 nella sede in via Fratelli rosselli n. 4 il progetto “Tuscia Sport & Leisure” che ha l’obiettivo di promuovere ai turisti e visitatori proposte per un soggiorno dinamico tra natura, sport, cultura, archeologia, arte ed eventi.

Nel corso della presentazione saranno illustrati “Lazio Active“, la Guida agli Sport nella natura a cura di Unioncamere Lazio, e il Portale sul turismo sportivo nella Tuscia realizzato dalla Camera di Commercio di Viterbo contenente percorsi e itinerari sportivi e dedicato a quattro specialità: mountain bike, trail running, turismo equestre, trekking.

All’incontro interverranno: Domenico Merlani, presidente della Camera di Commercio Viterbo; Lorenzo Tagliavanti, presidente di Unioncamere Lazio; Natalino Russo, coautore della Guida “Lazio Active”; Riccardo Viola, presidente Comitato Regionale Lazio CONI; Vincenzo Ceniti, console Touring Club di Viterbo; Francesco Monzillo, segretario generale della Camera di Commercio Viterbo

Modera Federica Ghitarrari, dirigente Camera di Commercio Viterbo.

Per motivi organizzativi si prega di confermare la propria partecipazione inviando una mail a: marketing@vt.camcom.it. Per ulteriori informazioni: Ufficio Marketing Turismo e Internazionalizzazione, Annamaria Olivieri, tel 0761 234403 / 0761 234487.