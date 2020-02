Scomparsa Luciano Gaucci, Battistoni: “Lascia un vuoto incolmabile per amici e parenti”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Tutto il mondo del calcio e non solo è in lutto, per la scomparsa di Luciano Gaucci.

Il Presidente, uno degli uomini più capaci, appassionati, vulcanici e avanguardisti, lascia un vuoto incolmabile per amici e parenti. Tante le sue esternazioni famose, altrettanti i successi: fu Patron del Perugia calcio, ma anche della Viterbese. In entrambe le città, ha lasciato il segno e si è fatto amare.

È stato uno dei più grandi scopritori di talenti del calcio, scrivendo pagine importanti di storia per questo sport.

Ho avuto l’onore di conoscerlo, collaborarci, e di poter imparare moltissimo da lui; anche per questo, sono vicino alla sua famiglia e ai suoi cari, a cui mi stringo in questo immenso dolore.

Nessuno potrà mai dimenticarlo, ciao Presidente! Ciao Luciano!

Così in una nota il Senatore Francesco Battistoni