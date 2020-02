Panathlon Club Viterbo: Rinnovate le cariche sociali per il biennio 2020/2021

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Nel corso dell’Assemblea ordinaria annuale del Panathlon club di Viterbo fondato nel 1966, sono state rinnovate le cariche sociali per il biennio 2020/2021.

17 soci personalmente e quattro per delega, hanno riconfermato Presidente il Dr. Angelo Landi all’unanimità. Auguri al Presidente Landi per il biennio che lo aspetta e che sarà proficuo di attività come accennato dal discorso di insediamento.

Il Consiglio direttivo, anch’esso praticamente riconfermato a dimostrazione che i Soci hanno approvato le loro decisioni del recente passato hanno dato conferma al Consiglio della fiducia per i futuri sviluppi dell’attività sociale.

Quindi: Giancarlo Bandini. Luigi Gasbarri, Andrea Stefano Marini Balestra, Alessandro Pica. Raimondo Porciani, Carlo Pucciatti e Massimo Salcini è lo staff a disposizione del Presidente. In occasione della prima riunione di Consiglio saranno assegnate le deleghe di Segretario, Vice Presidente e Tesoriere.

Past President Domenico Palazzetti.

Per il Collegio dei Revisori Contabili sono stati confermati Sergio Pollastrelli, Sebastiano La Spina e Umberto Clementi.

Per il Collegio Arbitrale e di Garanzia Statutaria sono stati riconfermati Fabio Ludovisi, Alberto Pugliesi e Tarcisio Siena.

Nelle prossime elezioni del Distretto Italia, in programma a marzo prossimo Angelo Landi, è in lista come consigliere e Stefano Marini Balestra, nella prossima Assemblea di Area Lazio, è candidato alla riconferma della carica di Vice Governatore.