NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Riceviamo e pubblichiamo da Giordano Sugaroni.

Assieme ad apprezzatissimi gadget di “Tokio 2020” una delegazione proveniente dal Giappone ha visitato la sede della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale. “I paesi di Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, Proceno San Lorenzo e Valentano”, hanno sottolineato il Presidente dell’Ente Giovanni Giuliani e quello del Consiglio Comunitario Angelo Ghinassi durante il saluto di benvenuto, “presentano un territorio con paesaggi incontaminati, antiche tradizioni gelosamente custodite e sarà capace di farvi immergere nelle atmosfere fiabesche dei suoi borghi, ricchi di storia e leggenda.

I prodotti tipici culla di enogastronomia biologica (aglio rosso di Proceno, miele di Monte Rufeno, farro del pungolo di Acquapendente, lenticchia di Onano, patata dell’alto viterbese, fagiolo del purgatorio, fagiolo secondo o della stoppia, marrone di Latera, cece del solco dritto, coregone del lago di Bolsena ricordano i “sapori di una volta” e vi proietteranno in un viaggio lontano nel tempo, lontano dalla frenesia del turismo di massa.

Itinerari turistici come quello farnesiano che ripercorre le vicende di una Famiglia attraverso i luoghi che hanno segnato l’ascesa politica e culturale, la Via Francigena itinerario di pellegrinaggio da Canterbury a Roma, quello delle Rocche Monaldesche nei Comuni di Bolsena, Onano, Torre Alfina e Trevinano, i sentieri delle Riserve Naturale Monte Rufeno e Selva del Lamone (quello dei briganti che porta fino all’oasi di Vulci accanto alla scoperta di natura incontaminata ed a tratti ancora selvaggia), unite alle varie aree archeologiche stuzzicheranno la vostro conoscenza di una vocazione di scoperta naturalistica e di conservazione che si immedesima anche soprattutto in sagre e manifestazioni folcloristiche.

Oltre a quella di uno spiccato senso di ospitalità e dell’accoglienza che crediamo rappresenti per Voi in questo 2020 come anno olimpico un migliore viatico per organizzare turismo di qualità”.