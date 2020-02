Culina ceduto al Padova, Ricci in prestito alla Lazio Primavera. Rescissione consensuale con Sebastiano Svidercoschi

loading...

NewTuscia – VITERBO – La A.S. Viterbese comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Padova Calcio il calciatore Antonini Čulina. Ad Antonini va un grande in bocca al lupo e un ringraziamento per quanto fatto in gialloblu.

Inoltre, comunichiamo il passaggio alla Lazio Primavera di Ludovico Ricci con la formula del prestito secco e la rescissione consensuale con il calciatore Sebastiano Svidercoschi.

A.S. Viterbese